Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Чергового масштабного успіху досяг творчий колектив Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна.

За підсумками IIIВсеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» в номінації «За кращу драматичну виставу» вистава щепкінців «Пер Гюнт» удостоєна звання лауреата та відзначена всеукраїнським театральним Оскаром, який вважається найвищою нагородою серед служителів Мельпомени.

Як повідомив директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, до такого визнання щепкінці йшли впродовж багатьох останніх років. У гранд-виставі зайнята значна кількість творчого складу — гроно відомих акторів, низка творчих структурних підрозділів, з-поміж яких хор, оркестр, балет, вокалісти. Завдяки цьому вдалося створити грандіозний спектакль, гідно оцінений як глядачами, так і авторитетним журі у складі професійних експертів.

Церемонія нагородження відбулася цими днями в Національній опереті в Києві. Символічну статуетку Роману Козаку, який виступив режисером і постановником вистави, вручив Богдан Струтинський — очільник НСТДУ.

Позавчора, в суботу, шанувальники театрального мистецтва мали змогу побачити виставу-переможницю на сумській сцені, чим неабияк порадували глядачів — сумчан та гостей міста.