Найбільша різдвяна ялинка в світі добре відома – це інсталяція висотою 750 метрів, яку 38 останніх років запалюють на південному схилі гори Інджіно в італійській комуні Губбіо. У 1991 році вона була внесена до Книги рекордів Гіннесса.
Студентка факультету прикладної фізики Делфтського технологічного університету (TU Delft) Маура Віллемс вирішила піти від протилежного і створити найменшу ялинку в світі.
Перед випуском Уіллемс працює зі скануючим тунельним мікроскопом: складним пристроєм, здатним сканувати окремі атоми і навіть змінювати їх положення. Вона використовує цей інструмент для створення невеликих структур, буквально атом за атомом, щоб вивчити їх квантово-механічні властивості.
Віллемс прийшла в голову ідея зробити різдвяну ялинку, видаливши 51 атом з ідеальної кристалічної решітки. Вийшло «дерево» має висоту 4 нанометра або 4 мільйонних міліметра, крім самої верхівки.
Різдвяна ялинка Маури Віллемс приблизно відповідає за розмірами нитки ДНК. Для порівняння, людський волос в 40 000 разів ширша за цю структуру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»