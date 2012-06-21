Дорогоцінний мінерал віком майже вісім тисяч років знайшли під час археологічних розкопок на острові Марава біля західного узбережжя Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Перлині зробили радіо вуглецевий аналіз, вона датується між 5800 і 5600 роками до н.е. Перлина має діаметр менш ніж три міліметри у неї рідкісний рожевий відтінок. Найстарішу в світі перлину знайшли на підлозі кам'яної споруди.

Мухаммед Халіфа Аль Мубарак, голова департаменту культури і туризму Абу-Дабі, каже: «Перлина Абу-Дабі – це приголомшлива знахідка, яка розповідає про давнє походження нашої взаємодії з морем. Відкриття найстарішої в світі перлини в Абу-Дабі свідчить про те, що значна частина нашої недавньої економічної та культурної історії має глибоке коріння, що йдуть в глиб передісторії. Острів Марава є одним з наших найцінніших археологічних пам'яток, і розкопки тривають в надії знайти ще більше свідчень того, як наші предки жили, працювали і процвітали».

Зруйновані кам'яні споруди епохи неоліту на археологічних розкопках острова Марава. Фото надано Департаментом культури і туризму Абу-Дабі.

Місця неоліту на острові Марава вперше виявили в 1992 році під час зйомки, проведеної археологічним товариством Абу-Дабі, ADIAS. Наступні розкопки виявили численні зруйновані кам'яні споруди, найбільш ранню архітектуру, знайдену в ОАЕ. Крім безцінної перлини Абу-Дабі, ключовою знахідкою на ділянці Марава є імпортна керамічна ваза з цивілізації Убайд в Месопотамії (Ірак), добре оброблені кремінні наконечники стріл, а також черепашки і кам'яні намистини. Також було знайдено численні забарвлені фрагменти гіпсових судин, які є найдревнішими із відомих декоративних творів мистецтва, виявлених в ОАЕ. На початку 2020 року планують розпочати нові масштабні розкопки, щоб ретельніше вивчити це стародавнє поселення.

Нагадаємо що, це не найстаріша перлина з будь-коли створених. Є скам'янілості перлів, що відносяться до часу крейди (145-65 мільйонів років тому). Абу-Дабі – найстаріша нині відома перлина, знайдена в археологічному контексті, і, отже, є найранішою відоме в світі. Попередньою рекордсменкою серед найстаріших археологічних перлів, була перлина знайдена в Умм Аль Кувейн (також в ОАЕ). Радіовуглецевий аналіз показав її вік 5500 до н.е. Ця перлина була меншою в діаметрі, всього 1,7 мм, її знайшли в похованні над верхньою губою померлого.

Дайвінг і видобуток перлів був небезпечною і важкою справою, але перлини і перламутрові предмети були знайдені в багатьох неолітичних місцях на Аравійському півострові. Перли мали ритуальну і естетичну цінність, а перламутрові предмети використовували для виготовлення рибальських гачків для лову великої риби. Археологи вважають, що вони також були важливими предметами торгівлі, наприклад, з Месопотамією в обмін на декоративну кераміку, подібну до тієї, яку знайшли в Марава. Перли залишалися найважливішим елементом економіки громад Перської затоки протягом тисячоліть. Абу-Дабі був центром традиційного дайвінгу та торгівлі в ХХ столітті.

До цього найстарішою перлиною світу був мінерал «Джомон». Фахівці оцінювали його вік в 5,5 тисячі років. Цю перлину знайщли біля берегів Японії. Ще одну перлину, яка має кілька тисяч років, археологи знайшли біля берегів Аравійського моря.

Експерти вважають, що перли в ту епоху використовувався в якості валюти. Коштовністю розплачувалися за керамічні вироби та інші товари. Також перли використовувався для виготовлення ювелірних виробів.

Перлина Абу-Даб стане частиною виставки «10000 років розкоші», першої музейної виставки, присвяченій історії розкоші на Близькому Сході. Вона проходитиме з 30 жовтня по 18 лютого 2020 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»