Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що найвищій нагороді МЗС "За відданість дипломатичній службі" присвоїли ім'я покійного Анатолія Зленка, першого міністра закордонних справ незалежної України.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кулеби, завдяки роботі Зленка було закладено "фундамент дипломатії незалежної України".

"Найвища відзнака МЗС України За відданість дипломатичній службі тепер носитиме ім’я Анатолія Зленка. Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії - Анатолія Зленка", - повідомив міністр.

Кулеба також вважає, що перший глава МЗС виховав багатьох українських дипломатів.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", 1 березня перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.