В Аргентині у віці 60 років помер легендарний футболіст, чемпіон світу 1986 року Дієго Армандо Марадона

У середу, 25 листопада, з Аргентини прийшла сумна звістка. Через зупинку серця помер легендарний футболіст аргентинської збірної та італійського клубу «Наполі» Дієго Марадона, повідомляє видання Clarin.

30 жовтня Дієго Марадона був доставлений в одну з лікарень, де після обстеження у нього виявили субдуральну гематому. Пізніше йому була проведена операція, яка, за повідомленням оточення спортсмена, пройшла вдало.

11 листопада він був виписаний з лікарні, але 25 листопада відчув себе погано.

Марадона в складі збірної Аргентини став чемпіоном світу 1986 року, а в 1990 році завоював срібні медалі. У складі національної команди він провів 91 матч і забив 34 м'ячі.

Один з найбільших гравців в історії світового футболу, «Рука Бога», аргентинець Дієго Армандо Марадона переніс серцевий напад в своєму будинку всього через два тижні після виписки з лікарні, де йому зробили операцію з видалення тромбу в мозку. В Аргентині оголошено триденну національну жалобу.

Дієго Марадона: кар'єра і фото

Марадона, який вважається одним з найбільших футболістів усіх часів, допоміг Аргентині виграти чемпіонат світу в 1986 році, що стало вершиною його блискучої футбольної кар'єри.

Він починав грати в клубному футболі за аргентинську «Бока Хуніорс», команду-улюбленицю жителів найбідніших районів Буенос-Айреса. Кремезний, добре збитий, атлетичний гравець, «десятка-плеймейкер», в кінці 1980-х Дієго перебрався до Старого світу, де виступав за італійський «Наполі», іспанську «Барселону» і в кінці кар'єри – за «Севілью». Мільйони уболівальників у всьому світі обожнювали його за неповторні обведення, хитрі паси і точні удари.

Дієго Марадона залишився в пам'яті мільйонів уболівальників завдяки своїм красивим голам за збірну Аргентини, «Бока Хуніорс», «Наполі», «Барселону» і «Севілью». «Урядовий кур’єр» зібрав добірку найкращих голів короля футболу.

Зірка Марадони найбільш яскраво засвітила на футбольному небосхилі під час чемпіонату світу 1986 року, коли аргентинці зуміли завоювати титул найсильнішої команди планети.

На першому місці його гол у чвертьфіналі турніру у ворота збірної Англії. Отримавши м'яч на своїй половині поля Марадона зробив сольних прохід по флангу, залишивши ні з чим половину гравців англійської команди. Він увірвався в штрафну, обвів воротаря і вразив ворота. Пізніше цей гол був визнаний голом століття.

На цьому ж турнірі Марадона забив ще один схожий гол у півфіналі проти команди Бельгії. Він продемонстрував свій чарівний дриблінг, розкидавши захисників Бельгії, і точно пробив по воротах.

У матчі проти англійців Марадона забив ще один гол, який увійшов в історію. Правда, зробив це рукою, в чому згодом зізнався. Аргентинець тоді назвав це «Рукою Бога».

Аргентинець приносив феєрію і у всіх клубах, за які доводилося виступати за свою блискучу кар'єру. Час в "Барселоні" - не найвдаліший період у житті Дієго, але і за цей короткий проміжок він зумів закохати в себе мільйони уболівальників. Його гол у гостьовому матчі з "Црвеною Зіркою" - робота майстра.

Кінець 1980-х для шанувальників італійського футболу ознаменувався протистоянням неаполітанців з Марадоною на чолі і "Міланом", який тільки набирав силу, де сяяло голландське тріо "Райкаард-Гулліт-ван Бастен". У непростому матчі з міланцами Дієго забив ще один розкішний гол.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для "Урядового кур'єра"