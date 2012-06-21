Національна академія наук повинна стати потужним центром для реалізації потенціалу молодих і талановитих українських науковців, які формуватимуть майбутнє нашої країни. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Президентом НАН України Анатолієм Загороднім.

Керівник Академії поінформував Главу уряду про стан реформування установи. За словами Анатолія Загороднього, НАН України розпочала роботу з реорганізації інститутів, суттєво розширила мережу молодіжних дослідницьких лабораторій і груп. Зокрема, вперше в Україні започаткувала програму «постдоків» з метою залучення талановитої молоді в Академію.

Як відзначив Денис Шмигаль, результатом реформування НАН України має стати її перетворення на провідний науковий центр, що дасть можливість розвиватися молодим науковцям.

«Україна має потужний науковий потенціал, який насамперед формує наша молодь. Ми неодноразово ставали свідками всесвітньовідомих інноваційних стартапів від юних українців, і наше завдання — дати їм майданчик для реалізації своїх проєктів та розвитку тут, в Україні», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також Президент НАН України повідомив очільника Уряду, що Академія стурбована рішенням Окружного адміністративно суду Києва щодо скасування нової редакції Українського правопису. Анатолій Загородній зазначив, що НАН України готова в межах своєї компетенції надати допомогу Кабінету Міністрів при оскарженні відповідного судового рішення.

Крім того, Денис Шмигаль та Анатолій Загородній обговорили залучення Академії до роботи над виконанням Указу Президента України щодо розроблення довгострокової програми розвитку атомної енергетики України в рамках реалізації Енергетичної стратегії до 2035 року. Президент Національної академії наук запропонував включити до програми науково-технічний супровід атомної енергетики. За його словами, супровід стосуватиметься подовження ресурсу чинних енергоблоків, розроблення та освоєння ядерних технологій наступного покоління, впровадження сучасних методів поводження з радіоактивними відходами тощо.