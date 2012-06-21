Цього тижня Національна академія наук уперше за 58 років отримала нового президента. Шляхом таємного голосування двома третинами голосів керівником НАНУ обрано академіка Анатолія Загороднього. Голосували виборці-академіки на 15 дільницях, розташованих у Києві в різних установах академії: бібліотеці Вернадського, Інституті проблем міцності тощо. Розподілили їх за секціями наук: література, механіка, хімія та біофізика. Це було зроблено через карантинні обмеження, щоб не збирати всіх одночасно академіків у конференц-залі НАНУ.

Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року. Академік (із 6 травня 2006) та віцепрезидент (з 2011) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (з 2002), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998). Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2005). Його наукові праці присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.