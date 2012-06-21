На Закарпатті — сезон винних фестивалів. Міста передають естафету одне одному. Щойно майстри напоїв із винограду відзначили свято у Береговому, як надійшла черга обласного центру.
В Ужгороді впродовж так само трьох днів — традиційний весняний фестиваль «Сонячний напій». Гастрономічне свято, покликане популяризувати закарпатське виноградарство та виноробство, зібрало чотири десятки виноробів, сироварів, пасічників, виробників сільгосппродукції. У десятках яток можна було придбати вина, різні сорти сиру, ковбаси, мед і продукти бджільництва, а також солодощі від виробників. Попит мали сувеніри, які виготовили народні майстри. Окремим задоволенням для відвідувачів було смакування українськими та специфічними закарпатськими стравами.
На головній сцені виступали популярні закарпатські гурти — вокально-інструментальні «Чаламада» та «Марина і компанія», а також виконавці народних пісень і мелодій. Усі дні до місця його проведення в Боздоському парку курсував місткий автобус, а також туристський паровозик.
Далі естафету винних фестивалів підхопить Виноградів, де теж готують цікаві атракції та чекають на багатьох гостей.