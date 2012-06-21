Ввечері 27 липня 2018 року жителі України зможуть спостерігати рекордне за тривалістю місячне затемнення, повний Місяць пройде через тінь Землі. Як повідомляє «Новое время», затемнення стане найтривалішим у ХХІ столітті, тривалість тіньового затемнення складе приблизно 103 хвилини.
«Максимальна тіньова фаза затемнення складе 1,61 при проходженні Місяця практично через центр земної тіні. Тривалість тіньового затемнення складе 1 годину 43 хвилини, що є максимальним значенням у поточному столітті. Загальна тривалість тіньового затемнення складе майже чотири години», – зазначає Астрономічний календар.
Затемнення буде видно в Східній Африці та Центральній і Південній Азії, а також Антарктиді. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення почнеться на сході Місяця, у Східній Азії та Австралії — навпаки, при заході. У Північній Америці затемнення не буде видно взагалі.
У східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни. Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22 години за Києвом 27 липня.