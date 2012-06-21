Точна їхня кількість — 5845, з-поміж яких 3171 кандидат-мажоритарник і 2674 кандидати, включені до списків партій. Про це на пресконференції повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
За її словами, в одномандатних виборчих округах балотуються 1735 самовисуванців і 436 осіб, яких делегували політичні партії. Голова ЦВК також зазначила, що загалом документи для реєстрації своїх виборчих списків подали 24 партії, трьом з яких відмовлено в реєстрації. Тетяна Сліпачук розповіла і про гендерний розподіл кандидатів у народні депутати. Так, жінок серед них 22,51%, а чоловіків 77,49%. Вік найстаршого кандидата, за її словами, становить 82 роки, а наймолодшого — 21, повідомляє УНІАН.
91,44% кандидатів мають вищу освіту, 2,02% — середню спеціальну, 3,05% — загальну середню, 3,42% — професійно-технічну.
25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.