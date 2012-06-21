Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Рекордну кількість наркотичної сировини – майже дві з половиною тонни суміші макового насіння та соломки – вилучили працівники сумської поліції зі складу та кількох торговельних точок в обласному центрі, яка продавалась під виглядом кондитерського маку.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумщини, днями працівники управління протидії наркозлочинності та слідчого управління ГУНП області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення і під процесуальним керівництвом прокуратури області провели ряд обшуків.
«У рамках раніше відкритого кримінального провадження з’ясували, що п’ятеро сумчан, два чоловіки та три жінки, займались доставкою та реалізацією цієї наркотичної сировини, – коментує тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП області Вадим Дзюбинський. – Товар доставлявся з Кропивницького, де тривають подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тонн аналогічної сировини. Вже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам, які потім виготовляли з цієї сировини та ін’єкційно вживали опій ацетильований. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає мільйон гривень».
Зараз тривають слідчі дії. Всіх п’ятьох сумчан віком від 30 до 50 років затримано в порядку статті 208 КПК України, чотирьом оголошені повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.