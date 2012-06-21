На Луганщині затримали чоловіків, що влаштували наркобізнес із Росією.
Наркоділки, які входили до складу групи, облаштували у трьох покинутих будівлях поблизу лінії розмежування лабораторію з вирощування канабісу. Готову речовину – канабіс перевозили для реалізації в Росію.
Як повідомляє прес-служба відомства, оперативники СБУ затримали наркокур’єра під час спроби незаконного переправлення через митний пост «Мілове». У власному автомобілі зловмисник намагався перевезти до РФ майже три кілограми наркотику, який він приховав у паливному баку автівки.
За оцінками експертів, орієнтовна вартість «товару» на чорному ринку становить шістсот тисяч гривень.
У рамках проведення спецоперації співробітники СБУ також затримали за адресами проживання організатора та ще одного учасника угруповання. Затриманим оголошено підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчими СБУ розпочато досудове розслідування.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»