NASA JPL опублікувала перші фото хмар на Марсі, зроблені марсоходом Curiosity. Нині Curiosity досліджує кратер Гейла, що знаходиться в районі гори Шарп. З 7 по 17 травня апарат зробив серію знімків марсіанського неба, за допомогою чорно-білих навігаційних камер NavCams.
На Марсі виявили передбачувані ознаки життя
Фахівці NASA визначили їх сріблястими різновидами хмар, адже вони здатні відбивати сонячне світло навіть після заходу сонця. Таке можливо з огляду на їх високе розташування і склад. За даними NASA хмари складаються з частинок водяного льоду, а висота їх розташування майже 31 кілометр.
На Марсі знайшли дорогоцінний мінерал олівін
Curiosity надіслав з Марса сенсаційну новину
На Червоній планеті ростуть марсіанські гриби
Фахівці космічного агентства вже отримували зображення марсіанських хмар за допомогою камер ровера InSight, віддаленого від Curiosity на відстань в 600 кілометрів. Такі знімки допоможуть фахівцям вивчити хмари і визначити їх точну висоту.
Раніше Curiosity вже використовував NavCam для зйомки марсіанського неба. Тоді були зняті тонкі-перисті хмари, що зустрічаються переважно на висоті в 6 кілометрів.
Наразі марсохід досліджує поверхню Марса на предмет пошуку глинистих порід. Такий пошук обумовлений тим, що при формуванні глини необхідна вода, а значить така знахідка може означати присутність прилеглих покладів льоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»