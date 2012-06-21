Національне агентство з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося відеозаписом, який був зроблений під час посадки ровера Perseverance на Марс. Ролик був розміщений на сайті NASA.

На кадрах ролика можна побачити всі етапи спуску марсохода від моменту розкриття парашута в атмосфері Марса на висоті 11 км до відділення посадкового модуля після торкання ровером поверхні.

В агентстві уточнили, що запис вівся за допомогою чотирьох камер: дві на самому Perseverance, одна на кріпленні для парашута і ще одна на посадковому модулі.

«З моменту розкриття парашута система камер охоплює весь процес спуску, показуючи частини напруженої подорожі марсохода до кратера Езеро на Марсі», – додає NASA.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра