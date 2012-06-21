Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало в суботу, 13 червня, знімок марсохода Curiosity. Фотографія була зроблена з орбіти Червоної планети іншим апаратом NASA – Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Як уточнює портал Space.com, марсохід був відображений 31 травня 2019 року. На фотографії, зробленій за допомогою камери високої роздільної здатності HiRISE, розробленої фахівцями Університету Арізони, можна розгледіти невелику яскраву пляму. Експерти NASA підкреслюють, що це і є Curiosity, блиск металевої поверхні яку вдалося сфотографувати MRO. Можливість сфотографувати марсохід в NASA назвали великою удачею.
«Дзеркальні відображення на гладкій поверхні марсохода і є найбільш яскравими плямами на зображеннях з HiRISE, – відзначили в NASA. – Для того, щоб камера побачила блиск марсохода, необхідно було, щоб MRO і Cолнце знаходилися у певних позиціях».
Curiosity був доставлений на Марс 6 серпня 2012 року для дослідження кратера, названого на честь австралійського астронома Уолтера Гейла.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»