Це надзвичайно гарне зображення, складене на основі даних, отриманих космічним телескопом Спітцер НАСА в 2009 році і показує дві масивні туманності в області сузір'я Цефея, які можна знайти поблизу сузір'я Кассіопея.
І хоча ці високі хмари пилу і газу візуально прекрасні, для астрономів вони не є, принаймні, найбільш цікавими компонентами картини.
Зображення також містить два зоряні скупчення немовлят, що отримали назву Cepheus C і Cepheus B. Перше зображення видно у вигляді невеликого скупчення червоних і помаранчевих точок на лівій стороні більшої туманності; друга – червона і синя – знаходиться прямо над другою туманністю.
Повернувшись з правого боку, глибоко в газовій хмарі, можна побачити зірку з червоними віялами над і під нею. Це V374 Ceph, масивна зірка, оточена, як вважають дослідники, диском з темного, запорошенного.
А у меншій туманності є червона дуга. Це, у НАСА, зірка-утікач – швидкісний шкідник, що летить в космосі. Дуга – це, по суті, ударна хвиля, яка їй передує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»