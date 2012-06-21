Співробітники космічного агентства NASA знайшли в архівах фотографію, яку раніше ніде не показували.

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору опублікувало фотографію, яку зробив екіпаж борту «Аполлон-8» в грудні 1968 року в складі Джеймса Ловелла, Вільяма Андерса і Френка Бормана.



В результаті цієї знакової місії земляни вперше покинули навколоземний простір і побачили свою планету здалеку, а також вперше на власні очі побачили зворотний бік Місяця і схід Землі над місячним горизонтом.

Автором фото став Вільям Андерс, у якого була кольорова камера з довгим об'єктивом. Борман і Ловелл зробили чорно-білі знімки з інших камер.

Знімок Землі з місячної орбіти. 1968 рік

Згодом Андерс описав цей момент у своєму інтерв'ю. «Аполлон-8» вже зробив кілька витків навколо Місяця, і астронавт побачив Землю під час перших поворотів назад. Але потім вдалося повернути «Аполлон-8», і їх огляд на Землю покращився – на той момент ніхто в історії людства не бачив нашу планету з такої відстані.

«Я сказав: «Боже мій, подивіться на це! Земля зійшла». Ми не обговорювали це, але в інструктаж і плані польоту не було ніякого завдання зняти Землю. Я жартома сказав: «Ну, це не входить у план польоту», а двоє інших астронавтів почали кричати, щоб я дав їм камери», – згадує Андерс, якому в жовтні 2020 року минуло 87 років.

Експедиція тривала 6 діб 3 годині 00 хвилин і 42 секунди. Тоді було встановлено рекорд швидкості космічного корабля, 11 040 м/с, і максимальне віддалення від Землі на 377 349 кілометрів. За оцінкою фахівців, за час польоту «Аполлон-8» пролетів 933 419 кілометрів.

NASA оголосило про винятковий успіх місії. Основним досягненням вважається проведення детальної розвідки місячної поверхні, що було надзвичайно важливо для планування висадки астронавтів на Місяць.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»