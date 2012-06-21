Міжпланетний дослідницький зонд «Юнона» (Juno), запущений NASA в 2011 році, вивчає Юпітер і його супутники з 2016 року. «Юноні» потрібно було п'ять років, щоб дістатися до найбільшої планети Сонячної системи. Днями на YouTube-каналі NASA з’явилося відео польоту Juno над Юпітером.

У пресрелізі Національного аерокосмічного агентства США уточнюється, що відеоролик був створений з окремих фотографій, який зонд «Юнона» передав на Землю за час присутності на орбіті Юпітера. Відео показує, як виглядав би політ над Юпітером з борта пасажирського космічного корабля. Можливо, одного разу такі подорожі стануть реальністю.

Знімки, з яких фахівці NASA зробили відео, були отримані під час зближення «Юнони» з Юпітером, яке відбулося другого червня 2020 року. У той день апарат підійшов на мінімальну відстань до газового гіганту – дистанція між «Юноною» і планетою склала всього 3,4 тисячі кілометрів. Потужна гравітація Юпітера розігнала зонд до швидкості майже 209 тисяч кілометрів на годину. Апарат Juno допоможе вченим вивчити магнітне і гравітаційне поля газового гіганта, а також перевірити гіпотезу, згідно з якою у Юпітера є тверде ядро.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»