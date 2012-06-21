«Подія Керрінгтона» – так назвали сильну електромагнітну бурю 1859 року, яка призвела до виходу з ладу всіх телеграфних систем у Європі та Північній Америці.
Видання Daily Express, посилаючись на фахівців NASA, повідомило, що аналогічна подія може трапитися в проміжку часу від наших днів до 2022 року.
За словами авторів дослідження, проведеного в NASA, в XIX столітті найсильніша магнітна буря була викликана суперспалахом на Сонці. Супроводжував його корональний викид маси, яка досягла меж атмосфери Землі вже через 18 годин після викиду, хоча зазвичай енергія Сонця доходить до нас тільки дня через три доби.
Автори вважають, що таке явище передбачити дуже складно і воно може повторитися в будь-який момент. Якщо сонячна буря досить сильна, вона може знищити супутникові мережі, порушити електропостачання і знеструмити цілі континенти. У 1859 році північне сяйво було видно навіть на півдні Карибського моря.
Автори підкреслюють, що наразі жителі Землі абсолютно не готові до такого випробування, адже на відновлення електричної та електронної інфраструктур можуть піти роки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»