В американському штаті Міссісіпі фахівці NASA провели вогневі випробування двигунів ракети-носія Space Launch System, передає Fox News.

Відзначається, що чотири головні двигуни ступені пропрацювали трохи більше хвилини в ході випробування, розрахованого на 8 хвилин.

У NASA повідомили, що програмне забезпечення «діяло належним чином», ініціювавши безпечне відключення двигуна. Що стало причиною безпечного відключення, не уточнюється.

Місячна програма NASA під назвою «Артеміда» передбачає три польоти до Місяця, на третьому етапі планується висадка на природному супутнику Землі. Мета місії – висадка людей на Місяці за допомогою космічного корабля «Оріон».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»