Фахівці Національного аерокосмічного агентства (NASA) США представили відеоролик (дивіться нижче), який показує, як виглядатиме природний супутник нашої планети протягом всього наступного року. Згенерований вид Місяця в 2021 році доступний в двох варіантах – з переглядом з Північної або Південної півкулі.



Якщо подивитися п'ятихвилинне відео, опубліковане на YouTube-каналі NASA Goddard, то видно, що Місяць виробляє незначні коливання, завдяки яким ми можемо бачити трохи більше, ніж 50% його поверхні. За словами представників NASA, з урахуванням коливань, які відбуваються за рік, частка видимої з Землі поверхні Місяця складає 59%.

Можна звернути увагу ще й на те, що Місяць періодично збільшується і зменшується в розмірах. Це пояснюється дуже просто – орбіта нашого природного супутника не є ідеально круглою, тому Місяць іноді наближається або віддаляється. При цьому, змінюється орбітальна швидкість Місяця.



Ролик, який представило американське космічне відомство, доступний у двох варіантах – для спостерігачів, які живуть у Північній або Південній півкулі. Дозвіл відео відповідає стандарту 4K, тому фази Місяця в 2021 році можна оцінити в хорошій якості і з максимумом деталей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»