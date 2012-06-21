Двигуни ракети для майбутньої експедиції на Місяць, запланованої NASA, пройшли успішне випробування у США.

Про це повідомляє Reuters.

"NASA успішно випробувала двигуни збудованої Boeing ракети для місії Артеміди, метою якої є повернення американських астронавтів на Місяць до 2024-го року, більш ніж через півстоліття після останньої місячної прогулянки", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що NASA провело випробування, запустивши двигуни головного ступеню ракети SLS, яка була закріплена на спеціальній вежі.

"Чотири двигуни RS-25 працювали повних вісім хвилин випробування, заповнивши навколишній простір хмарами білого диму", – стверджує Reuters.

Агентство нагадує, що попереднє випробування двигунів у січні було припинено через хвилину – суттєво раніше, ніж чотири хвилини, необхідні для збору достатніх даних.

"Очікується, що SLS тепер буде доставлено до космічного центру імені Кеннеді у Флориді для приєднання до космічного апарату Orion, розробки Lockheed Martin", – зауважується в тексті.