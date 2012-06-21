Наша ініціатива та амбітна мета — щоб Україна ставала місцем дії нових міжнародних платформ, форматів та інституцій, які об’єднають різні країни для подолання глобальних викликів. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Цей форум перший, яким Україна розпочинає серію із 30 масштабних щотижневих таких заходів. Це початок великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, українських експертів, науковців, журналістів та всіх зацікавлених громадян. І протягом наступних місяців ітиметься не лише про пандемію, а й про безпеку і оборону, мир і війну, Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію й дуже багато інших важливих речей. Тих, що слугують опорами нашої незалежності. Адже цьогоріч ми відзначатимемо 30-ту річницю її здобуття. І це час, коли слід підбивати певні підсумки, відзначати успіхи й визнавати помилки, робити правильні висновки й ставити нові амбітні цілі. А для цього всім потрібна довга, можливо, непроста і ґрунтовна розмова.

Глава держави зауважив, що у питаннях подолання COVID-19 Україні є чим пишатися. Адже медична система змогла-таки уникнути колапсу. І перший пріоритет — вакцинація, її дорожня карта. Її розроблено для забезпечення належного та рівного доступу до вакцини всіх жителів України і охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-го та початку 2022 року.

«Вирішивши питання постачання вакцин, ми зіткнулися з новою проблемою — недовірою до щеплень і відмовою від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити, — сказав Президент. Він має намір зробити щеплення від коронавірусу: — Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, безпечна й потрібна».