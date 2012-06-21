Атомний годинник точно фіксують тривалість кожного дня на рівні мілісекунд. З моменту його винаходу в 1970-х роках доба була трохи довшою 24 годин. Але з середини 2020 року обертання Землі прискорилося.

За офіційними даними, зараз час тече швидше, ніж будь-коли за останні півстоліття. Якщо раніше на один оберт Землі потрібно 86,4 тисячі секунд, то тепер ця цифра менша, йдеться на сайті DailyMail.

До 2020 року найкоротший день припадав на 2005 рік, але за останні 12 місяців цей рекорд був побитий 28 разів. Так, 19 липня 2020 -ого доба була на 1,4602 мілісекунди коротшою за повні 24 годин. Відзначається, що це був найкоротший день з моменту початку рекордів.

У середньому дні на 0,5 секунди менші 24 повних годин. Ця крихітна втрата часу виявляється тільки на атомарному рівні, але має далекосяжні наслідки. Світові хронометристи зараз обговорюють питання, чи слід видаляти секунду з часу, щоб врахувати цю зміну.

З 1970-х років було додано в цілому 27 «додаткових секунд», щоб атомний час відповідав сонячному. Справа в тому, що супутники і комунікаційне обладнання покладаються на точний збіг часу з сонячним часом, який визначається положенням зірок, Місяця і Сонця.

Щоб зберегти ці гармонійні відносини в недоторканності, хронометристи паризької Міжнародної служби обертання Землі раніше додавали до дня так звані «додаткові секунди». Останній раз це відбулося в переддень Нового 2016 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»