Зустріч із дивом була тривалою. Більш як 83 роки. Саме стільки часу було відведено Кірі Муратовій, щоб стати легендою у світі кінематографії, культурним явищем для нашого суспільства. Ми проживали життя разом з героями її фільмів. Намагалися бути оптимістами під час «Коротких зустрічей», співпереживали й плакали на «Довгих проводах», були вражені новими творчими методами «Астенічного синдрому», який у 1990 році взяв Гран-прі Берлінського кінофестивалю.
Відома й шанована у всьому світі українська режисерка Кіра Муратова прожила змістовне й непросте життя, як це часто трапляється з непересічними творчими особистостями. А стрічку «Довгі проводи», зняту 1971 року, спеціальною постановою ЦК Компартії України заборонили на понад півтора десятиліття. І лише 1987 року цей фільм отримав премію на Міжнародному кінофестивалі в Локарно. Останніми роботами Кіри Муратової стали драми «Мелодія для шарманки» й «Вічне повернення. Кастинг».
На своїй сторінці у Фейсбуці слова вдячності за талант і співчуття через непоправну втрату висловив Президент Петро Порошенко: «Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях. Жити в один час із нею було великою честю. Світла пам’ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях».
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«Урядового кур’єра»