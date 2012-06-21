Напередодні Дня Перемоги в Україну повернулися військові льотчики транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, які на острові Гренландія на військово-транспортному літаку Іл-76 упродовж чотирьох тижнів виконували завдання спільної українсько-данської операції з перевезення пального «Північний сокіл-2018».
Українські військові льотчики вдесяте поспіль в екстремальних полярних умовах Гренландії беруть участь в українсько-данській операції з перевезення пального літаком від авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд». Очолював роботу українських авіаторів полковник Сергій Артеменко.
Під час урочистої зустрічі на військовому майданчику аеродрому «Бориспіль» керівник групи подякував особовому складу за успішні показники і високу льотну майстерність під час багатонаціональної операції, повідомляє прес-служба Міноборони.
Екіпажі бригади транспортної авіації з Мелітополя вкотре продемонстрували високий професіоналізм під час здійснення польотів у важких полярних кліматичних умовах. Фактично за неповний місяць наші пілоти налітали понад 100 годин у полярному небі. Загалом було здійснено 25 місій, а це 50 рейсів з авіабази «Туле» на полярну станцію «Норд». При цьому було перевезено 718 588 літрів пального у внутрішніх баках літака та понад 25 тонн іншого вантажу.
«Ми літали щодня по два рейси. Польоти дуже ускладнювали обмежена видимість, безорієнтирна місцевість, магнітне схилення, віддаленість запасних аеродромів, швидка зміна метеорологічних умов, а також складне обслуговування авіаційної техніки та обмежена кількість навігаційних засобів», — так охарактеризував умови роботи Сергій Артеменко.
Український військово-транспортний літак Іл-76 за льотно-технічними характеристиками дає змогу здійснювати завантаження та розвантаження великогабаритних вантажів за допомогою кранового обладнання літака, злітати й заходити на посадку на вкорочені смуги, мінімально обладнані навігаційними засобами. У цьому він переважає конкурентів — С-130 «Геркулес» та С-17 «Глобмастер».
«Урядового кур’єра»