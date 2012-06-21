Поєдинок між українським тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександром Гвоздиком, який не знає поразок, і канадським володарем пояса WBC Адонісом Стівенсоном планується провести 3 листопада 2018 року, повідомляє BoxingScene.com із посиланням на TVA Sports.
За інформацією медіа, найбільш імовірним місцем проведення буде батьківщина суперника українського боксера, чия команда виграла промоутерські торги.
Промоутерська компанія Стівенсона зробила ставку в 2,1 млн доларів, тоді як сторона Гвоздика - в 1,65 млн. Тим самим за правилами Всесвітньої боксерської ради (WBC), 65 відсотків від призового фонду отримає канадець, 35 відсотків - українець.
Стівенсон на профі-рингу виграв 29 боїв при одній нічиїй та одній поразці. Гвоздик виграв всі свої 15 боїв у професійній кар'єрі.
В останньому своєму поєдинку українець одноголосним рішенням суддів переміг француза Мехді Амара і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Він вперше провів всі 12 раундів у профі-кар'єрі. За підсумками поєдинку судді віддали йому перемогу одноголосним рішенням: 116:112, 118:110 і 117:111.
Після цього глава WBC Маурісіо Сулейман заявив про те, що Гвоздик битиметься з переможцем бою між Адонісом Стівенсоном і Баду Джеком. Його переможцем виявився канадець.