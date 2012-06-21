Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовийкур’єр»

У Сумах наприкінці кожного року вже стало традицією визначати кращих обдарованих учнів, які особливо проявили себе у різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах, турнірах, фестивалях, у тому числі всеукраїнських та міжнародних.

Цими днями міський голова Сум Олександр Лисенко підписав розпорядження, згідно з яким кожен із 20 учнів — 11 дівчат і 9 хлопців — впродовж січня-червня включно щомісяця одержуватимуть по 450 гривень заохочувальної стипендії.

А тим часом у міській бібліотеці підсумували результати традиційного конкурсу «Всесвіт очима дитини», в якому взяли участь майже 90 дітлахів віком від 7 до 17 років — сироти, переселенці, із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти учасників АТО та інші.

На розгляд журі вони представили більш як 200 робіт різних жанрів — живопис, різьба по дереву, народні іграшки, кераміка, вишивка тощо.

Як повідомив член журі заслужений художник Олександр Чередниченко, визначено п’ятеро переможців, які впродовж наступного року одержуватимуть стипендії Сумської міської ради.

Увесь переможний п’єдестал зайняли дівчата — Марія Кадуріна, Єлизавета Бажанова, Маргарита Садова, Катерина Кизенко та Валерія Корнієнко.

Такі стипендії вже стали гарним стимулом для творчої юні, які своїм талантом здобувають високу оцінку міської громади.