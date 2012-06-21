Північноатлантичний альянс уперше за історію свого існування зібрав зустріч міністрів закордонних справ віртуально, провівши відеоконференцію за допомогою захищеної лінії зв’язку, про це повідомила пресслужба НАТО.
Глави зовнішньополітичних відомств обговорили вплив пандемії коронавірусу на обороноздатність Альянсу. «Надзвичайно важливо, що під час цієї кризи НАТО міг функціонувати, бо загрози та виклики, з якими ми стикаємося, не зникли», – заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.
Перераховуючи ці загрози, він назвав тероризм і активність російської армії поблизу кордонів НАТО, присутність військових кораблів та літаків РФ у Балтійському та Північному морях. У спільній заяві, розповсюдженій після завершення відеоконференції, міністри наголосили, що їхня здатність проводити операції, забезпечувати стримування та оборони країн-членів Альянсу проти всіх загроз, не ослабне. А пандемія не вплине на боєготовність батальйонів НАТО, розміщених у країнах Балтії та Польщі.
Під час зустрічі міністри згадали про своїх партнерів – Україну та Грузію і затвердили додаткові заходи на підтримку обох країн. «Йдеться про навчання, доступ до більшої кількості освітніх програм НАТО та про обмін даними радарів, що збільшить розуміння повітряної активності в регіоні», – пояснив Єнс Столтенберг. Він також уточнив, що Альянс надалі поглиблюватиме партнерство з Україною та Грузією. Йдеться про «проведення навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, спільну роботу з протидії гібридним загрозам».
Серед іншого на відеоконференції порушували проблему протистояння дезінформації щодо коронавірусу. «Найкраща відповідь на дезінформацію – це правда. Найкраща відповідь на пропаганду – це факти. І це саме те, що ми застосовуватимемо», – наголосив генсек НАТО. За його словами, держави-члени НАТО спільно працюють над тим, щоб надавати прозору, вчасну та достовірну інформацію, що вкрай необхідно в мовах подолання пандемії та протидії дезінформації.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»