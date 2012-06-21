Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім. Науковець поінформував про реформування діяльності НАНУ та залучення її до розв’язання актуальних науково-технічних проблем галузей економіки й соціальної сфери. Серед першочергових заходів академії — опрацювання питань щодо зміни структури установи в частині розширення підтримки молодих науковців.

За словами Анатолія Загороднього, вже створено координаційну раду з питань реформування установи, якій доручено забезпечити координацію та контроль за реалізацією відповідних заходів.

«Розвиток науки безумовно залишається ключовим напрямом роботи уряду, адже від успіху цієї галузі залежить прогресивний розвиток усіх інших сфер. Україні потрібні проривні ідеї та рушії для соціально-економічного зростання, і для цього важливо реалізувати наш науковий потенціал», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили фінансування фундаментальних та прикладних досліджень у галузі молекулярної біології та медицини для потреб охорони здоров’я. Зокрема реалізації заходів щодо протидії поширенню COVID-19, створення нових лікарських засобів та підходів для лікування онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань, а також розроблення нових методів діагностики. Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.