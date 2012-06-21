Швидкість ходьби пов'язана з ризиками ускладнень при COVID-19, з'ясували фахівці Лестерського університету у Великобританії. Дослідження було опубліковане в журналі International Journal of Obesity.

Дослідники вивчили дані понад 400 тисяч осіб середнього віку, зареєстрованих у британському сховищі медичної та генетичної інформації UK Biobank. Вчені звернули увагу на співвідношення індексу маси тіла і швидкості ходьби з ризиком тяжкого перебігу COVID-19 і летальністю від хвороби.

З’ясувалося, що люди з нормальною вагою, але низькою швидкістю ходьби в 2,5 рази частіше стикалися з ускладненнями COVID-19 і в 3,75 рази частіше вмирали, ніж ті, хто ходив швидко.

Більше того, люди, які повільно ходять мали більш високий ризик ускладнень, ніж особи із зайвою вагою, але швидким кроком. Люди з ожирінням і повільним кроком мали найвищі ризики ускладнень і смерті.

У людей, які ходять швидко, зазвичай хороший стан серцево-судинної системи, пояснюють дослідники. Це робить їх в тому числі більш стійкими до впливу різних чинників, проте зв'язок з інфекційними захворюваннями ще належить вивчити.

Це перше дослідження, яке показало, що повільна ходьба може бути пов'язана з важким перебігом COVID-19 незалежно від маси тіла, відзначають автори роботи. Вони сподіваються, що ці дані можна буде використовувати для прогнозування ускладнень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»