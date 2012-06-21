Гіпотетичної дев’ятої планети Сонячної системи, згаданої в наукових публікаціях як «планета ікс», мабуть, не існує. Такий висновок зробили астрономи з університету Мічигана (США) за підсумками всебічного аналізу даних про надзвичайно віддалені від Сонця об’єкти. Припущення про існування «планети ікс» з’явилися після того, як дослідники звернули увагу на деякі дивні речі, пов’язані із траєкторіями віддалених об’єктів Сонячної системи. Пояснити їх могло масивне тіло, тому почали шукати невидиму планету, що ховається десь на задвірках. Але ці пошуки не мали успіху.

Автори дослідження кажуть, що припущення про існування дев’ятої планети ґрунтуються на занадто незначному наборі даних, щоб робити такі гучні висновки. «Екстремальні транснептунові об’єкти складно спостерігати, бо вони невеликі й перебувають на величезній відстані від нас. Тому в разі спроб обчислити їхні орбіти можуть траплятися помилки.

Дані, які зазвичай позиціонують як докази існування «планети ікс», — це підсумки спостережень за шістьма транснептуновими тілами. Ми проаналізували орбіти 14 таких об’єктів і не виявили жодних доказів існування невидимої дев’ятої планети», — пояснили автори роботи.

Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»