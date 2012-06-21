Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Запровадження в Київській Русі християнства надало нового поштовху розвитку дзвонарської культури, що зумовило місцеве виробництво дзвонів, урізноманітнити динаміку й тембровість дзвоніння. Звучання дзвонів стало важливим елементом соціокультурного життя багатьох поколінь. Звуки дзвонів упорядковували плинність часу, вістували про свята, сповіщали про сумні й трагічні події, кликали на сполох.

Учениця Уманської загальноосвітньої школи №3 Анастасія Руда, авторка проєкту «Традиції церковного дзвонарства Уманщини» дослідила різні аспекти побутування дзвонів — від виготовлення та функціонування до відображення їх у народній культурі. Свій проєкт вона захищала в ході Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Учениця посіла третє місце у секції етнології та отримала приз глядацьких симпатій. Керівником роботи була вчителька історії Ганна Ганич.

Фіналістами-переможцями інтелектульного марафону стали 15 проєктів черкаських конкурсантів. Трофеї черкащан у конкурсі — лідерство в голосуваннях за кращий конкурсний проєкт, 5 спеціальних нагород від міжнародних партнерів МАН України, 5 третіх і 4 других призових місць, 6 із 66 золотих медалей конкурсу.