18 учнів черкаської школи №8 14 травня ще залишалися на лікарняних ліжках. Окрім дітей, на стаціонарному лікуванні перебуває ще троє вчителів. У школі відновлено навчальний процес. За інформацією міського департаменту освіти, на уроки не прийшли одразу 177 учнів. Частина з них проходить медогляд, частини немає з інших вагомих причин, а декого не відпустили батьки. Стан дітей, за словами заступника головного лікаря Черкаської обласної дитячої лікарні Наталії Волчкової, близький до задовільного. Те, що вони й досі залишаються в лікарні, з отруєнням не пов’язано. Діти мали хронічні хвороби, і батьки залишили їх для дообстеження.
Попри експертизи фахівців різних галузей, ще й досі не виявлено причину масового отруєння. На аналізи взяли проби ґрунту, води й повітря. Дослідження триває.