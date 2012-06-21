Після піврічної підготовки до реалізації проекту уХарківському міському притулку для тварин відкрилася Школа волонтерів.
Як повідомилив КП «Центр поводження з тваринами», де і пройшло перше заняття, повний курс навчання складає сім тижнів. Програмою передбачено оволодіння волонтерами теорією та практичними навичками. Упродовж майже двох місяців учні школи вивчатимуть законодавчу і правову базу в сфері поводження з тваринами, дізнаються все про правила вигулу, ознайомляться з вимогами ветеринарного контролю, основами кінології та фелінології. Також волонтери дызнаються про особливості порід кішок і собак, належний догляд за ними, а на завершення курсу на учнів школи чекає іспит, успішне складання якого дасть змогу укласти договір про партнерство з підприємством.
Заняття, які проходитимуть один раз на тиждень – по суботах, вестимуть не лише співробітники Центру поводження з тваринами, а й запрошені фахівці.
Першими учнями школи вже стали волонтери міського притулку для бездомних тварин, які вже багато років надають підприємству посильну допомогу у вигулі, соціалізації і прилаштуванні собак.