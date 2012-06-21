Навігація в Суецькому каналі повернулася у свій звичайний режим, повідомляє телеканал «Аль-Арабія». Про це заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Також ас-Сісі зазначив, що «всі питання, пов'язані з аварією, стануть предметом ретельного розслідування технічними фахівцями». При цьому президент закликав «не поспішати з висновками». «Що стосується розслідування – це питання я залишаю адміністрації каналу і відповідним органам», підкреслив він.

Наразі майже 70 суден, що опинилися у блокаді через заблокуваний канал контейнеровозом Ever Given, вже пройшли через Суец. Всього ж у черзі на прохід очікують ще майже 400 судів – як з боку Червоного, так і Середземного морів.

Пріоритет в проході буде відданий суднам, що перевозять худобу, заявив глава Управління Суецького каналу Усама Рабія. Зараз в черзі є п'ять кораблів, на яких знаходяться понад 60 тисяч голів великої рогатої худоби.

Інтервал між суднами становить 10 хвилин.

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) спрогнозувала, що для відновлення нормального руху по Суецькому каналу буде потрібно не менше чотирьох днів. Також фахівці з ООН звернули увагу, що простої суден ведуть до подальшої нестачі контейнерів і суден, що обертається більш високими ставками за фрахт в світі, а не тільки на маршруті між Азією і Європою.

Тим часом, у нідерландському Роттердамі, одному з найбільших портів світу, вже чекають черги з суден на розвантаження.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини (фоторепортаж).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»