Понад 85% водойм в Євросоюзі, придатних для купання, відповідають найвищим стандартам якості, йдеться в доповіді Європейської комісії та Європейського агентства з навколишнього середовища, опублікованому в четвер, 6 червня.
Експерти проаналізували якість води в місцях для купання в країнах-членах ЄС, а також в Швейцарії і Албанії. Як зазначається, з 21 831 водойми 95,4% відповідають мінімальним вимогам щодо якості води.
Автори матеріалу уточнили, що за 2018 рік частка об'єктів для купання з дуже чистою водою збільшилася на 0,1% в порівнянні з роком раніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»