Міністерство освіти і науки повідомляє, що пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів – 17 червня 2020 року.
Пресслужба МОН роз’яснює, що оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня. Для входу в особисті кабінети на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно ввести логін та пароль, отримані раніше від РЦОЯО. Для друку запрошення-перепустки слід скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку» – документ завантажиться у форматі PDF, після чого його можна буде роздрукувати.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо); запрошення-перепустки; засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (зокрема виготовлених самостійно). Рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.
Визначити підсумки пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни: 15-17 червня – з української мови і літератури; 17-19 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов. Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.
Основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.
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«Урядового кур’єр