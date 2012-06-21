Американський журнал The National Interest перерахував найсмертоноснішу зброю Військово-морських сил (ВМС) США.

У рейтингу видання представлені чотири позиції. «Ці чотири платформи є частиною того, що робить ВМС США найбільш боєздатними і небезпечними», – йдеться в публікації.

Найсмертоноснішим виявився пістолетом ВМС США німецький Mark 23, який замість стандартних 9-міліметрових набоїв отримав посилений боєприпас .45 ACP.

Іншою небезпечною зброєю флоту в публікації називають перспективні атомні підводні човни (АПЧ) типу Columbia, які, можливо, «стануть найпотужнішими субмаринами в світі». Видання зазначає, що АПЧ отримають, зокрема, ракети сімейства Trident – «ядерна зброя, здатне буквально знищити планету».

Третьою зброєю в списку видання називає самозарядну великокаліберну снайперську гвинтівку Barrett M82 і її похідні. «Завдяки потужному патрону .50 BMG, M82 з гвинтівки може точно вражати цілі на відстані до 1800 метрів», – йдеться в публікації.

Четвертим у рейтингу став палубний винищувач п'ятого покоління F-35C Lightning II.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»