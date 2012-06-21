У нашій країні клієнти банків все частіше скаржаться на крадіжки з банківських комірок. Тому нещодавно Нацбанк підготував проект постанови, що змінює його документ дворічної давності — №63: «Про затвердження правил організації приміщень банків України», яким змінюються правила використання депозитних скриньок.
Як повідомили «УК» в Нацбанку України, зараз, згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 №1160-IV, проект постанови правління регулятора оприлюднений на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ для громадського обговорення, з кінцевим терміном подання пропозицій 15 червня 2018.
«На наш погляд, даний проект не відповідає тій меті, для якої був заявлений. Аналізуючи текст проекту складається враження, що НБУ підійшов до завдання формально, аби відрапортувати про вжиті заходи за фактом. Про це свідчить те, що проект містить рівно 12 (дванадцять змін) до Постанови № 63, які переважно стосуються заміни окремих слів / формулювань в постанові, що не можна вважати кардинальними змінами. Дійсно варто уваги пропоновані зміни до пункту 41 розділу 4 Постанови №63, згідно яких будуть збільшені терміни архівації (зберігання) відеосигналу з відеокамер (було не менше трьох днів), пропонується зробити для різних об'єктів - не менше чотирнадцяти / шістдесяти днів », — каже в коментарі «УК» Ігор Млечко, партнер Юридичної компанії «JUSTL».