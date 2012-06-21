Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних. «Такий крок сприятиме поступовому сповільненню інфляції у другому півріччі цього року, а також її поверненню до нашої цілі 5% у першій половині наступного року», — зазначив на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.

За підсумками березня, зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція — до 5,9%.

Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. З огляду на поточну інфляційну динаміку цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першій половині 2022 року.

Більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж передбачають, і погіршення інфляційних очікувань можуть потребувати подальшого посилення монетарної політики. За словами голови, НБУ готовий і надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки до рівня, який забезпечить повернення інфляції до 5% у першому півріччі 2022-го.