На Полтавщині всього за тиждень відремонтували дорогу від Котельви до Більська, де незабаром відбудеться щорічний фестиваль «Гелон-фест». Таких темпів будівництва шляхів район ще не знав. Востаннє цю дорогу ремонтували на початку нинішнього століття. Голова Котелевської райдержадміністрації Віктор Колос розповів, що ділянку до історичного заповідника капітально не ремонтували понад 15 років, а поточного ремонту вона не знала майже 5 років.
Підрядник також укріпив узбіччя й провів інші невідкладні заходи, щоб забезпечити проїзд. Відремонтував асфальтне покриття на мостах, адже там були чималі ями і дірки в асфальті.
— Ми відремонтували 1330 квадратних метрів дороги, і на цьому не зупиняємося. До кінця року плануємо виконати ще комплекс заходів. Роботи тривають в усіх районах області, — каже перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.
Дорога, про яку йдеться, перейшла на баланс Полтавської ОДА лише на початку цього року. Так само як і інші місцеві автошляхи краю. Ямковий ремонт на них почали з 12 червня, завершити його планують за місяць. На ямковий ремонт у всіх районах спрямовано понад 43 мільйони гривень.