Викладачі та студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького вшанували пам’ять депортованих кримських татар. До роковин депортації в університеті провели конкурс студентських есе, переможців якого нагородив відомий український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв. Сталося це під час презентації та перегляду його стрічки «Чужа молитва», який зібрав повний зал глядачів у черкаському кінотеатрі «Україна».
Представляючи черкащанам свій фільм, до якого молодь виявила неабиякий інтерес, режисер Ахтем Cеїтаблаєв зауважив, що картина непроста, вона розповідає про те, як важливо відчувати чужий біль, і наголосив, що чужих дітей не буває. Фільм насамперед про те, як серед звірячої жорстокості, що холодить серця льодяним подихом, можна знайти сили для милосердя, надії і допомоги ближньому.
Головна сюжетна лінія — справжня історія кримської татарки Саїде Аріфової, яка в 1940-х роках врятувала 88 єврейських дітей спершу від нацистів, а потім — від НКВС. Студентам особливо цікаво було розпитати режисера про подробиці зйомок, головну героїню, яку зіграла 23-річна киянка Лілія Яценко. Вихованці Черкаського національного університету вже не перший рік пишуть есе до роковин депортації кримських татар. Багато творів присвячено історії Криму, історії та культурі кримськотатарського народу. Нинішнього року до участі в конкурсі долучилися не лише магістри, а й студенти молодших курсів. Перемогли в конкурсі есе студент 4 курсу ННІ історії і філософії Ярослав Бондарчук, студентка 1 курсу ННІ історії і філософії Яна Ляшенко та студент 1 курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій Артем Новіков.