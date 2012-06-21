Для більшості людей домашнє насильство — традиційно вкорінена норма, встановлена поколіннями. Постраждалі від нього, а це переважно жінки, не можуть належно виконувати батьківські обов’язки. Отже, зростає рівень соціального сирітства.

Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає і на їхнє репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та зростає кількість немовлят з порушеннями розвитку, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Пандемія COVID-19 безжально змінила життя людей, з’явилися додаткові чинники, які провокують домашнє насильство. Саме тому фахівці Міністерства соціальної політики розпочали інформаційну кампанію «Не дай домашньому насильству шанс!»

Маємо усвідомлювати, що діти, які ростуть у сім’ях, де трапляється насильство, в майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне доросле життя.

Багатьом здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем чи вживають наркотики, а жертвами стають переважно неосвічені особи. Проте це не так! Домашнє насильство може з’явитися в родині незалежно від її соціального статусу, релігійних переконань чи етнічного походження.

Мінсоцполітики інформує: якщо ви потребуєте консультації та моральної підтримки, але ще не готові звернутися до поліції з цього питання, маєте змогу зателефонувати за номерами «гарячих ліній» та отримати пораду, консультації та роз’яснення:

15-47;

0-800-500-335;

116-123;

0-800-500-225;

116-111;

15-45;

0-800-213-103;

102.

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