Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У окупованому проросійськими незаконними збройними формуваннями Донецьку на 84-му році життя помер відомий педагог, автор унікальних навчальних методик Віктор Шаталов.

Він народився у Донецьку (Сталіно), звідси після закінчення школи був призваний в армію і ще встиг взяти участь у Другій світовій війні. А коли повернувся, все своє подальше життя, наукову і творчу діяльність присвятив рідному місту. Тут закінчив фізико-математичний факультет Сталінського державного педагогічного інституту, працював вчителем математики і директором школи. І саме в Донецьку він розробив і впроваджував свою новаторську систему навчання, яка сприяла тому, що школярі могли засвоїти шкільний курс за порівняно короткий термін — всього за кілька днів.

Наприкінці 80-х Віктор Шаталов завідував лабораторією проблем інтенсифікації навчально-виховного процесу в НДІ Академії педагогічних наук СРСР в Донецьку, у Донецькому інституті соціальної освіти читав для студентів курс лекцій педагогічної майстерності і дуже багато писав. Він став автором понад 60 наукових книг — праць з питань інноваційних педагогічних технологій. А ще, професор, лауреат багатьох премій і відзнак за свою педагогічну діяльність неабияк тяжів до журналістської та літературної творчості. Адже він підготував не тільки чимало публікацій для газет і журналів, а й видав кілька книг прози — переважно це власні спогади про війну та неймовірно цікаву творчу діяльність на педагогічному поприщі.

«Урядовий кур’єр» свого часу неодноразово писав про Віктора Шаталова — Народного вчителя СРСР, неординарну талановиту особистість і яскраву непересічну людину. Світла йому пам’ять.