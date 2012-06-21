Представники обласної Федерації профспілок порахували, що через зарплатні борги субсидію можуть втратити 16 тисяч жителів Луганщини. Тому луганчани долучилися до прохання Федерації профспілок України, які звернулися до народних депутатів з вимогою захистити громадян та змінити порядок призначення субсидій: не позбавляти субсидій працівників, за яких роботодавці впродовж трьох місяців не сплачували єдиний внесок на державне соцстрахування.
«Нині заборгованість по заробітній платі та єдиному соціальному внеску в Луганській області становить близько 190 мільйонів гривень. В результаті, не зі своєї вини без субсидій можуть залишитися понад 16 тисяч жителів області та їх сімей», –говорить голова обласної Федерації профспілок Валерій Черниш .
За його словами, пропозиція представників профспілок розглянута під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Там представники профспілок одноголосно підтримали зміни до порядку призначення субсидій, які дадуть можливість захистити громадян від необґрунтованого позбавлення субсидій у разі несплати роботодавцем єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Слід зазначити, що станом на червень борги за комунальні послуги в Луганській області вже досягли понад 1,1 мільярда гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»