Фахівці Управління Держпраці Черкаської області провели планову інспекцію торговельно-розважальних центрів Черкас. Як виявилося, переважна більшість таких підприємств додержуються трудового законодавства, укладають трудові угоди з найманими працівниками і не ухиляються від сплати податків, легально виплачуючи заробітну плату. Так поставлена справа, приміром, у дитячому розважальному центрі «Фентезі таун».
Однак інспекція виявила й нелегальних працівників. Під час перевірки встановлено, що в одному з дитячих розважальних центрів міста усі 28 працівників не мали офіційного оформлення. Як повідомила начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Ганна Кучер, за результатами інспекційного відвідування будуть вжиті фінансові санкції відповідно ст. 265 Кодексу законів про працю України.
—Нелегальні працівники — це потенційні жертви торгівлі людьми та трудової експлуатації. Неофіційне працевлаштування має негативні наслідки і для роботодавців, які змушені виплачувати значні фінансові санкції, і для працівників, які фактично самі позбавляють себе соціального захисту. Громадяни повинні усвідомити необхідність працювати безпечно, а роботодавець має створити такі умови, в яких людині було б вигідно дотримуватися вимог законодавства, — наголосила начальник Управління Держпраці у Черкаській області Олена Лазарєва.
Роботодавець, який не оформляє офіційно працівників, провокує безвідповідальне ставлення до роботи, ухиляння від поставлених завдань, неетичну поведінку. Окрім того, за кожного неоформленого працівника законом передбачена штрафна санкція у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, що становить 111 тис. 690 грн.
Тим часом, як повідомляють у Держслужбі України з питань праці, за результатами оцінки міжнародної організація праці, близько 50% працівників в Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють у тіні, а зайнятих у нас близько 10-12 мільйонів. Тобто, близько 5 мільйонів, або кожен третій працює нелегально.