Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Про незвичну багату здобич рибалок селища Есхар, від якого до Харкова — рукою подати, розповіло харківське АТН. Там, як ішлося в сюжеті, місцеві мешканці голими руками виловлювали у водоканалі по кілька лантухів здоровенних раків-мутантів з клешнями, схожими на скорпіонячі. І скільки б їх не виловлювали — раків, на радість есхарівців, не ставало менше.

А пояснюється цей феномен цілком просто. За версією фахівців, мармурових раків, швидше за все, випустили в дику природу з акваріума і оскільки цей вид може розмножуватися без спарювання, а потомство у раків з’являється кожен місяць, то й чисельність навіть після надмірних виловів, не зменшувалася.

Однак, як стверджують знавці, радість есхарівських рибалок може невдовзі затьмаритися. Адже мармурові раки спроможні витіснити з ареалу своїх конкурентів — «корінних» ракоподібних. Саме тому в Євросоюзі ще з 2014 року їх заборонено розводити, продавати, транспортувати і випускати в дику природу.