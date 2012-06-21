Знайомство з учасниками національної збірної Ігор нескорених та перше відкрите тренування, в якому взяли участь високопосадовці й представники громадськості, ЗМІ, спортсмени й волонтери, — все це відбулося в будівлі басейну ЦСК Збройних сил.
«Для нас честь бути поруч та підтримувати команду! Бажаю перемоги й неймовірно пишаюся вами», — зазначила віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
А заступник міністра оборони Анатолій Петренко переказав учасникам національної збірної вітання від глави вітчизняного оборонного відомства Степана Полторака: «Для Міністерства оборони це почесна місія, щоб наша збірна була підготовлена та показала найвищий результат: не лише спортивний, а й психологічний та соціальний. Кожен з команди — символ моці українських військових! Перемоги вам!» — побажав генерал-лейтенант.
Уже розпочалися спортивні тренування учасників нашої збірної до змагань з плавання, веслування на тренажерах, стрільби з лука, пауерліфтингу, велоспорту та легкої атлетики.
Ігри нескорених відбуватимуться 20—27 жовтня 2018 року в австралійському місті Сіднеї. Події цьогорічних змагань охоплять усе місто — від порту Сідней-Харбор до Олімпійського парку. Останній, який повністю оновили до Олімпіади 2000 року, об’єднує кілька майданчиків і стане центральним місцем проведення цьогорічних ігор. А порт — точка відліку регати — прийматиме ще й учасників велосипедних перегонів.