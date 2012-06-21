Упродовж березня 2021 року дослідні зразки вітчизняного берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун» буде передано до складу українського війська. У Військово-Морських силах Збройних сил України вже сформовано відповідний підрозділ, про що розповів міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, комплекси РК-360МЦ «Нептун» виготовлено в межах державного контракту між вітчизняним оборонним відомством і Державним підприємством «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

«Це справді історична подія. Адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу за найкоротші терміни захист українського узбережжя набуває нових спроможностей. «Нептун» — це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони нашої країни. Наявність у складі Військово-Морських сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить позитивний вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні», — цитує пресслужба Міноборони слова Андрія Тарана.

Складові комплексу 360МЦ, за словами міністра, вже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських сил Збройних сил України. У комплекс входять рухомий командний пункт, уніфікована самохідна пускова установка, транспортно-заряджаюча машина, транспортна машина, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Андрій Таран зазначив, що ці перші дослідні зразки дадуть змогу розпочати практичну підготовку розрахунків «Нептуна», які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.

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